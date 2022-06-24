Жителя Костаная осудили за распространение ложной информации во время январских событий

Суд №2 города Костанай приговорил к году ограничения свободы местного жителя за распространение ложной информации во время январских событий, сообщает пресс-служба областного суда.

«Подсудимый Н. во время январских событий в телеграмм-канале распространил ложную, провокационную информацию, которая создавала опасность нарушения общественного порядка», - говорится в пресс-релизе суда.

Суд учел в качестве смягчающих наказание обстоятельств отсутствие судимости и отсутствие отягчающих обстоятельств и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с установлением пробационного контроля на весь срок. В срок наказания также зачтено время содержания под стражей и время нахождения под домашним арестом - с 8 января по 24 июня.

Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщает портал «ТоболИнфо», 27-летний житель областного центра Диас Нурмагамбетов обвинялся в создании Telegram-канала «Протестный Костанай», в котором, по версии обвинения, 4-5 января была размещена информация о митингах и призывы к подписчикам выйти на центральную площадь города, а следом появилась публикация, что СОБР перешел на сторону протестующих. Сам Нурмагамбетов отрицает свою причастность к «Протестному Костанаю».

1 июня начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов сообщал, что расследуется 19 уголовных дел по фактам распространение ложной информации по январским событиям, 3 дела направлено в суд.