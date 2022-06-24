Казахстан за счет сельского хозяйства готов внести свой вклад в мировую продбезопасность – Токаев

Казахстан за счет потенциала сельского хозяйства готов внести свой вклад в мировую продовольственную безопасность и может сыграть роль «буферного рынка» между Востоком и Западом, Югом и Севером, заявил президент Касым-Жомарт Токаев, выступая в диалоге высокого уровня по глобальному развитию БРИКС+ на тему «Построение высококачественных партнерских отношений между странами БРИКС, создание новой эры глобального развития».

Говоря о текущем мировом развитии, Токаев отметил, что сегодня мир столкнулся с беспрецедентной геополитической и экономической турбулентностью. В частности, он указал на ухудшение ситуации с продовольственной безопасностью.

«За последние несколько месяцев ситуация с продовольствием в мире значительно ухудшилась. Жизни миллионов людей грозит опасность, в случае если глобальные цепочки поставок продовольствия продолжат разрушаться. Сегодня три из четырех крупнейших мировых производителей продовольствия являются членами организации, а совокупный сельскохозяйственный ВВП стран БРИКС составляет более половины общемирового», – сказал он.

Глава государства полагает, что эффективное преодоление продовольственного кризиса требует скоординированных международных мер реагирования, как краткосрочного, так и долгосрочного характера. И Казахстан, по его словам, «готов внести свой вклад в эти усилия, используя свой огромный сельскохозяйственный потенциал».

“Обеспечение продовольственной безопасности требует хорошо функционирующей системы торговли продовольствием и сельским хозяйством, основанной на принципах справедливости и недискриминации. В этой связи председательство нашей страны на недавно завершившейся 12-й министерской конференции ВТО придало новое политическое направление соответствующим переговорам», – добавил Токаев.

Другой актуальной задачей, требующей решения, президент Казахстана назвал стремительный рост инфляции по всему миру. По его словам, ухудшающиеся финансовые условия оказывают серьезное давление на страны с высокой задолженностью, в том числе на бизнес и семьи, а также приводит к сбоям глобальных цепочек поставок.

«Казахстан мог бы сыграть полезную роль некоего “буферного рынка” между Востоком и Западом, Югом и Севером. В долгосрочной перспективе нам необходимо сохранить открытую, справедливую, взаимосвязанную и устойчивую глобальную экономику. Здесь я вижу большой потенциал БРИКС+, инициативы “Один пояс – один путь” и Большого Евразийского партнерства, открывающих новую эру роста и взаимодействия», – заявил Токаев, отметив, что в целом страны БРИКС+ могли бы внести свой вклад в сокращение разрыва между Севером и Югом и устранение дисбалансов в развитии.

Он подчеркнул, что Казахстан рассматривает БРИКС в качестве влиятельной организации и одной из основных движущих сил роста мировой экономики и крайне заинтересован в развитии динамичного партнерства со странами БРИКС. В прошлом году товарооборот Казахстана со странами БРИКС превысил $45 млрд, но, уверен Токаев, «имеются множество возможностей для расширения этого объема в обозримом будущем».

Наряду с этим лидер Казахстана затронул проблему изменения климата, сообщил о планах по включению атомной энергетики в энергобаланс страны и заявил о приверженности тесному сотрудничеству со странами БРИКС в области технической помощи и наращивания потенциала в борьбе с изменением климата.

Также Токаев акцентировал внимание на важности регионального сотрудничества в рамках реализации повестки дня до 2030 года. Он заявил, что Казахстан продолжит продвигать идею по созданию в Алматы Центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

«Нам необходимо бороться с обостряющимися региональными рисками, связанными с водной, энергетической и продовольственной безопасностью», – сказал президент.