Россия объявила дефолт по внешнему долгу впервые с 1918 года

Впервые с 1918 Россия объявила дефолт по суверенным долговым обязательствам в иностранной валюте. Страна просрочила выплату около $100 млн. по процентным платежам, которые должны были быть погашены еще 27 мая, но получила рассрочку. Технически пропуск нынешнего платежа считается событием дефолта, сообщает Bloomberg.

Издание называет дефолт кульминацией жестких санкций Запада, наложенных на Россию в связи с войной в Украине, которые закрыли пути для погашения задолженности перед зарубежными кредиторами. Однако учитывая ущерб, уже нанесенный экономике и рынкам, дефолт носит пока в основном символический характер и не имеет большого значения для россиян, столкнувшихся с двузначной инфляцией и худшим за последние годы падением экономики.

Россия возражает против объявления дефолта, утверждая, что у нее есть средства для оплаты любых счетов, но ее вынуждают не платить. Министр финансов Антон Силуанов на прошлой неделе назвал эту ситуацию «фарсом».

Пытаясь выйти из положения, страна объявляла, что перейдет на обслуживание своего суверенного долга в $40 млрд в рублях, критикуя "форс-мажорную" ситуацию, которая, по убеждению российских властей, была искусственно создана Западом.

«Это крайне редкое явление, когда правительство, у которого есть средства, принуждается внешним правительством к дефолту», − говорит Хасан Малик, старший аналитик по суверенным вопросам в Loomis Sayles & Company LP. «Это − один из самых крупных переломных дефолтов в истории».

Официальное заявление о дефолте обычно исходит от рейтинговых фирм, но европейские санкции привели к отзыву рейтингов российских компаний и организаций. Согласно облигационным документам, чей льготный период истек в воскресенье, держатели могут объявить дефолт самостоятельно, если владельцы 25% выпущенных облигаций согласятся с тем, что произошло «событие дефолта».

Поскольку последний срок платежа истек, инвесторам предстоит решить что дальше. Аналитики полагают, что они могут предпочесть следить за ходом войны в надежде, что санкции в конечном итоге будут смягчены. «Большинство держателей облигаций будут придерживаться выжидательной позиции», — считает Такахиде Киучи, экономист исследовательского института Nomura в Токио. Согласно облигационным документам, требования становятся недействительными только через три года после даты платежа.

В последний раз Россия объявляла дефолт по отношению к своим иностранным кредиторам более века назад. В 1918 году большевики под руководством Владимира Ленина отказались от долга, накопленного российскими царями, который по некоторым оценкам в сегодняшних деньгах приближался к триллиону долларов.

Для сравнения, по состоянию на начало апреля иностранцы держали еврооблигации России в своих портфелях на сумму, эквивалентную почти $20 млрд. Долг России за рубежом опустился ниже 50%, впервые с 2018 года.