Назначен вице-министр индустрии и инфраструктурного развития

Алмаз Идырысов родился в 1983 году в Караганде. Окончил Карагандинский государственный технический университет. Трудовую деятельность начал в 2003 году дорожным рабочим. В разные годы работал в «Казахавтодоре», в структуре министерства транспорта и коммуникаций, занимал руководящие должности в структуре министерства по инвестициям и развитию. С 2019-2022 годы был заместителем председателя комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР — заместителем главного государственного строительного инспектора РК. С апреля 2022 года являлся председателем комитета по делам строительства и ЖКХ — главным государственным строительным инспектором страны.