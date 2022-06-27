Казахстан планирует ввести двухнедельный безвизовый режим для граждан Китая

Посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев встретился с министром культуры и туризма КНР Ху Хэпином, сообщается Служба центральных коммуникаций при президенте РК. Они обсудили вопросы дальнейшего укрепления культурно-гуманитарных связей и развития сотрудничества в сфере туризма, в частности безвизовый режим для граждан обеих стран.

«Нурышев ознакомил собеседника с туристическими возможностями Казахстана и мерами правительства РК по реализации государственной программы развития туризма до 2025 года. Также посол с учетом планов казахстанской стороны по введению безвизового режима для граждан КНР сроком на 14 дней затронул вопрос о предоставлении аналогичных условий для граждан РК», - говорится в сообщении.

Также Нурышев акцентировал внимание на необходимости интенсификации двустороннего культурно-гуманитарного диалога с учетом скорого возобновления регулярного авиасообщения и активизации людских контактов.

Ху Хэпин отметил, что между Казахстаном и Китаем имеются большие перспективы для сотрудничества в сфере культуры и туризма. Он выразил уверенность, что запланированное на конец 2022 года 15-е заседание подкомитета по культурно-гуманитарному сотрудничеству казахстанско-китайского комитета по сотрудничеству сыграет важную роль в укреплении культурно-гуманитарных связей между двумя странами. Кроме этого, он выразил готовность китайской стороны к взаимному учреждению культурных центров.