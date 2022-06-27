Экоактивистов из Бестобе признали виновными и приговорили к одному году ограничения свободы

Судья Степногорского городского суда Берик Курамысов в своем приговоре переквалифицировал статью обвинения с 174 на 274 – распространение заведомо ложной информации и приговорил Катчиева и Назаренко к одному году ограничения свободы. Он так же постановил, что в связи с амнистией к 30-летию Республики Казахстан обоих подсудимых следует освободить от уголовного наказания.

Кроме того, судья постановил принять в счет государственных издержек стоимость производства комплексных судебно-психологических и филологических экспертиз в размере 2 млн 280 тысяч тенге. Позже он пояснил, что принял это решение в связи с положением подсудимых — оба сейчас не работают и у каждого на иждивении есть по одному несовершеннолетнему ребенку. С подсудимых в фонд компенсации потерпевших будет взыскано по 15 МРП – 43 тысячи тенге.

Напоминаем, что в поселке Бестобе Акмолинской области с 1930-х годов добывают золото, сейчас там работают две фабрики: одна старая — Бестобинская обогатительная фабрика (БОФ), вторая — новая, построенная три года назад — «Казахалтын Technology». Обе фабрики принадлежат компании «Алтыналмас» (ранее - «Казахалтын»). Жители жаловались на экологические проблемы в поселке, возникающие из-за деятельности предприятия: на сильное пыление и прорыв цианида. Была создана рабочая группа, в которую входили чиновники из акимата, представители компании и жители поселка, в том числе Николай Катчиев и Александра Назаренко. После требований активистов работа фабрики «Казахалтын Technology» была приостановлена. В прошлом году компания обратилась в полицию с заявлением на то, что Николай Катчиев и Александра Назаренко распространяют заведомо ложную информацию. Следователи же углядели в борьбе активистов признаки разжигания социальной розни. Прокурор требовал по пять лет лишения свободы для активистов и выплату ими более двух миллионов тенге за проведенные экспертизы.

Кроме того, в том же суде рассматривалось дело в отношении Николая Катчиева по статье 389 УК РК, части 1 – самоуправству. Катчиева обвиняли в том, что он замотал ворота скотчем и тем самым препятствовал строительству школы на месте старого стадиона. Суд оправдал Катчиева, судья пояснил, что никто не видел как он обматывал ворота скотчем, кроме того, другой человек признался в этом поступке.