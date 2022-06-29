Турция поддержала вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите в Мадриде объявил, что Турция поддержала заявки Швеции и Финляндии на вступление в Североатлантический альянс, сообщает Русская служба ВВС .

По его словам, «Турция, Финляндия и Швеция подписали совместный меморандум, который учитывает интересы Турции, включая экспорт вооружений и борьбу с терроризмом».

Напомним, что изначально Турция выступала против вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Страны решили отказаться от продолжавшейся многие десятилетия политики нейтралитета и подали заявки на фоне российской военной агрессии в Украине. Анкара выразила недовольство введенным против нее эмбарго на поставки современных вооружений и тем, что в скандинавских странах нашли приют курдские боевики, которых Турция считает террористами.

Накануне встречи в Мадриде Турция провела переговоры с Финляндией, Швецией и США и передала представителям скандинавских стран свои требования в письменном виде, настаивая на их выполнении прежде, чем Анакара даст свое согласие на вступление двух новых членов в НАТО. Столтенберг объявил, что в рамках соглашения Анкара добилась от Швеции и Финляндии обещания об экстрадиции обвиненных Стамбулом в терроризме мигрантов обратно в Турцию. Анкара также требует снятия ограничений на поставку вооружений, введенные против нее после вторжения турецких войск на территорию Сирии, а также в качестве наказания за закупки российских вооружений. В частности, она хочет добиться возобновления контракта на поставку истребителей F-16, обещанных ей США.

По словам президента Финляндии Саули Ниинисте, прорыва удалось добиться в первый же день саммита после того, как три страны подписали меморандум об оказании друг другу полной поддержки, в случае возникновения угрозы безопасности любой из стран.