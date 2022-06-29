Минэкологии Казахстана приняло решение об отстреле сайгаков

В министерстве экологии, геологии и природных ресурсов приняли окончательное решение об отстреле 80 тыс. сайгаков в рамках регулирования их численности. Об этом в среду журналистам в кулуарах мажилиса сообщил глава ведомства Сериккали Брекешев.

«Биообоснование закончено, ученые говорят о том, что есть необходимость регулирования численности сайгаков. Это будет уральская популяция. Если сейчас она насчитывает чуть более 800 тыс. голов, то регулированию подлежит около 10%, то есть – это 80 тыс. голов… Регулирование численности, в том числе и путем отстрела данных животных», - сообщил Брекешев.

Он объяснил, что это в том числе направлено на поддержание и увеличение популяции данного вида животных. Кроме того, регулирование необходимо, чтобы «не было конфликта с сельскохозяйственными животными».

«На сегодня в той же Западно-Казахстанской области сайгаки заходят не только на территорию пастбищ, но уже и на посевные площади. Это определенная проблема», - подчеркнул министр.

Кроме того, по его словам, с 1 октября Минэкологии планирует изъять до 500 голов сайгаков для проведения научных исследований.