Президент провел с ним встречу в Ашхабаде
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Токаев вручил Гурбангулы Бердымухамедову орден «Алтын Қыран»
Фото пресс-службы президента Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочего визита в Ашхабад провел встречу с председателем халк маслахаты милли генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает Акорда.

«Глава нашего государства, подчеркнув значительный вклад Гурбангулы Бердымухамедова в укрепление казахско-туркменских взаимоотношений, вручил ему высшую государственную награду Республики Казахстан – орден “Алтын Қыран”», - сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Токаев также поздравил Бердымухамедова с днем рождения.

В ходе беседы было отмечено, что за тридцать лет с момента установления дипломатических отношений связи между Казахстаном и Туркменистаном вышли на уровень братства и стратегического партнерства. Собеседники также высоко оценили поступательное развитие двусторонних торгово-экономических и культурно-гуманитарных контактов.

Напомним, Токаев сегодня прибыл в Ашхабад с рабочим визитом для участия в 6-м саммите глав прикаспийских государств. Также он проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

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