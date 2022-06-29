Токаев вручил Гурбангулы Бердымухамедову орден «Алтын Қыран»

«Глава нашего государства, подчеркнув значительный вклад Гурбангулы Бердымухамедова в укрепление казахско-туркменских взаимоотношений, вручил ему высшую государственную награду Республики Казахстан – орден “Алтын Қыран”», - сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Токаев также поздравил Бердымухамедова с днем рождения.

В ходе беседы было отмечено, что за тридцать лет с момента установления дипломатических отношений связи между Казахстаном и Туркменистаном вышли на уровень братства и стратегического партнерства. Собеседники также высоко оценили поступательное развитие двусторонних торгово-экономических и культурно-гуманитарных контактов.

Напомним, Токаев сегодня прибыл в Ашхабад с рабочим визитом для участия в 6-м саммите глав прикаспийских государств. Также он проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.