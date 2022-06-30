В Казахстане запустили межбанковскую систему платежных карточек

Национальный банк Казахстана сообщил о запуске в промышленную эксплуатацию межбанковской системы платежных карточек, предназначенной для обработки межбанковских транзакций, совершаемых с использованием платежных карточек на территории Казахстана.

«В настоящее время к МСПК подключены банки, оказывающие услуги по приему платежей с использованием платежных карточек. Проведены необходимые работы по переводу трафика локальных карточных транзакций банков, в том числе по адаптации систем банков и перенастройке процессов взаимодействия с международными платежными системами», - говорится в сообщении Нацбанка.

Здесь отметили, что запуск системы обеспечит безопасность и бесперебойность функционирования рынка платежных карточек, гарантию внутренних расчетов для казахстанских банков. Система разработана в тесном взаимодействии с международными платежными системами Visa, Mastercard и UnionPay и банками – участниками рынка платежных карточек.

«В рамках создания МСПК построена локальная карточная инфраструктура, сформирована соответствующая нормативная правовая база. Также заключены соглашения с МПС по организации обработки локальных операций по платежным карточкам, эмитированным казахстанскими банками», - отметил регулятор.

Оператором межбанковской системы платежных карточек является дочерняя организация Национального банка – Казахстанский центр межбанковских расчетов.