Токаев поручил детально изучить опыт Турции по строительству АЭС

Как говорится в сообщении на сайте Акорды, на заседании большое внимание было уделено мерам по развитию безопасной атомной и водородной энергетики в стране.

«Атомная энергетика производит более трети от общего количества низкоуглеродного электричества, сокращая годовые выбросы CO2 примерно на 2 млрд тонн, что равнозначно выбросам 400 млн автомобилей. В то же время в отношении будущего атомной энергетики доля неопределенности, связанной с различными факторами, достаточно высока. Однако очевидно, что в условиях текущего энергетического кризиса и волатильности цен на энергоресурсы вопросы использования “мирного атома” включены в повестку многих правительств. Так, на фоне геополитической напряженности, Международное энергетическое агентство призвало страны Европейского союза отложить закрытие всех АЭС», – сказал он.

Токаев отметил, что сейчас в мире существует более 440 ядерных реакторов в 32 странах, и около 20 стран рассматривают возможность строительства на своей территории АЭС, в том числе и Казахстан. При этом президент считает важным определить шорт-лист поставщиков технологий, где, помимо ценовых параметров, акцент должен быть сделан на надежности технологий, а также указал на приоритетность повышения образовательной и производственной компетенции.

«Другими словами, мы должны обеспечить подготовку будущих поколений квалифицированных физиков, атомщиков, инженеров и технических специалистов, создать совершенно новую образовательную и производственную базу», – заявил глава государства.

Он поручил предметно изучить опыт Турции по строительству АЭС «Аккую».