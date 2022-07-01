За сутки зарегистрировано 189 новых случаев заражения
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В Казахстане продолжает нарастать заболеваемость коронавирусом
Фото Данияра Мусирова

В Казахстане вновь выросла заболеваемость коронавирусом: за минувшие сутки в стране зарегистрировано 189 новых случаев заражения – максимальное значение с середины марта, сообщил Минздрав.

В Алматы зарегистрировано 98 случаев, в столице – 55, в Шымкенте и Алматинской области – по 8, в Атырауской, Жамбылской и Карагандинской областях – по 5, в Восточно-Казахстанской области – 3, в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях – по одному. В других регионах случаев заражения за сутки не выявлено.

Всего в стране подтверждено 1 306 797 случаев.

Также, по данным Минздрава, зарегистрировано 6 случая коронавирусной пневмонии. За минувшие сутки случаев смерти от коронавируса и коронавирусной пневмонии нет.

На 1 июля лечение продолжают получать 788 человек (741 КВИ+ и 47 КВИ-), из них в стационарах находятся 115 человек, на амбулаторном уровне лечатся 673. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 6 пациентов, на аппарате ИВЛ – один пациент.

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