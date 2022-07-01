По остальным видам депозитов ставки остались без изменений
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КФГД увеличил максимальные ставки по сберегательным депозитам на август
фото Жанары Каримовой

Казахстанский фонд гарантирования депозитов увеличил максимальные ставки по сберегательным вкладам на август.

«В целях повышения привлекательности стабильных депозитов, а также с учетом сложившихся рыночных ставок, увеличены максимальные ставки по всем видам сберегательных вкладов. По сберегательным депозитам на 3 и 6 месяцев ставки выросли на 0,5 п.п. и 1,0 п.п., соответственно, по сберегательным депозитам на 12 месяцев на 0,1 п.п. и на 24 месяца – 0,2 п.п.», - говорится в сообщении на сайте фонда.

По остальным видам депозитов максимальные ставки остались без изменений.

Таким образом, ставки по сберегательным депозитам на 3 и 6 месяцев без пополнения составят в августе 15% и 15,5% соответственно, с пополнением – 14,5% и 15% соответственно. По депозитам на 12 месяцев без пополнения – 15,2%, с пополнением – 14%. По депозитам на 24 месяца – 12,5% и 11,7% соответственно.

Ставки по несрочным депозитам остались на прежнем уровне – 13,5%, ставки по срочным депозитам на 3 и 6 месяцев 14% – без пополнения, 13,% – с пополнением; на 12 месяцев – 13,5% и 13% соответственно, на 24 месяца – 9,4% и 9,2% соответственно.

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