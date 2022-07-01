В Каракалпакстане проходят митинги против поправок в Конституцию Узбекистана

В столице Республики Каракалпакстан Нукусе жители вышли на митинги против поправок в Конституцию Узбекистана, которые были опубликованы 25 июня. В законопроекте предлагают исключить суверенный статус Каракалпакстана и его право на выход из состава Узбекистана. Акции протеста также прошли в Чимбае и Муйнаке.

В нескольких местных Telegram-каналах сообщается, что люди вышли на улицы после задержания юриста и независимого журналиста Даулетмурата Тажимуратова, который сегодня, 1 июля, объявил о необходимости проведения мирного митинга 5 июля в Нукусе. В этот день должно завершиться открытое обсуждение законопроекта. Очевидцы сообщают о прибывающих на Нукусский Центральный Дехканский базар сотрудниках Национальной гвардии, ОВД, и автобусов без опознавательных знаков. К протестующим приехал Мурат Камалов, председатель Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан — органа, осуществляющего законодательную власть на территории республики.

Издание ХУК сообщает, что после начала протестов в некоторых районах Нукуса перестал работать стационарный интернет. Мобильные операторы отвечают абонентам, что проблемы связаны с аномальной жарой. Проблемы с мобильным интернетом на территории республики начались с 27 июня — он работал периодами.

Позднее в Telegram-каналах сообщили, что Даулетмурата Тажимуратова отпустили — в соцсетях распространяется видео, где он выступает со сцены вместе с Муратом Камаловым.

Ранее Turkmen.news со ссылкой на местных жителей передавало, что акции протеста уже прошли в двух городах Каракалпакстана — Чимбае и Муйнаке. Очевидцы утверждали, что активных участников митингов задержали. Также сообщается о задержаниях местных блогеров, выступающих против поправок в Конституцию.

25 июня на общественное обсуждение был вынесен проект по поправкам в Конституцию Узбекистана. В списке поправок появились изменения статуса Каракалпакстана — в новой редакции упраздняется право республики на выход из состава Узбекистана на основе внутреннего референдума. Ранее в основном законе было закреплено, что Каракалпакстан — суверенная республика, однако в законопроекте слово «суверенная» отсутствует. Кроме того, в основном законе страны при помощи поправок предлагается увеличить срок полномочий президента с пяти до семи лет и расширить его полномочия. Предполагается, что в случае принятия законопроекта произойдет «обнуление» президентских сроков Шавката Мирзиеева, действующего президента Узбекистана. Открытое обсуждение поправок завершится 5 июля.

Каракалпакстан — суверенная республика, расположенная на западе Узбекистана. Это крупнейший регион страны, занимающий 40% ее территории. Здесь проживают около 2 млн человек, среди них - каракалпаки, узбеки и казахи.