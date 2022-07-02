Прирост новых случаев коронавируса в Казахстане не изменился

В Казахстане заболеваемость коронавирусом осталась на том же уровне: за минувшие сутки в стране зарегистрировано 187 новых случаев заражения – на два меньше, чем за день до этого, сообщил Минздрав.

В Алматы зарегистрировано 92 случая, в столице – 46, в Шымкенте – 16, в Алматинской области – 8, в Атырауской и Карагандинской областях – по 6, в Жамбылской области – 5, в Акмолинской области – 2, в Восточно-Казахстанской, Костанайской, Мангистауской и Туркестанской областях –по одному. В других регионах случаев заражения за сутки не выявлено.

Всего в стране подтверждено 1 306 984 случая.

Также, по данным Минздрава, зарегистрировано 3 случая коронавирусной пневмонии. За минувшие сутки случаев смерти от коронавируса и коронавирусной пневмонии нет.

На 1 июля лечение продолжают получать 928 человек (880 КВИ+ и 48 КВИ-), из них в стационарах находятся 147 человек, на амбулаторном уровне лечатся 781. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 8 пациентов.