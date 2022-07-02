КТЖ проверяет информацию о требовании Украины арестовать судно «Жибек жолы»

Нацкомпания «Қазақстан Темір Жолы» (КТЖ) проверяет информацию о требовании Украины задержать и арестовать судно «Жибек жолы», которое вывезло в Турцию зерно и оккупированного российскими войсками Бердянска.

«Вчера в СМИ вышла информация о том, что генеральная прокуратура Украины обратилась к Турции с просьбой задержать и арестовать грузовое судно. Достоверность данного обращения компанией проверяется с уполномоченными государственными органами Украины», - сообщили в КТЖ в субботу, передает КазТАГ.

Как отметили в нацкомпании, «проходят активные консультации с послами обеих стран».

«Сделка продажи зерна была между эстонской компанией Mangelbert OU и турецкой стороной. Продавец, являющийся компанией зарегистрированной в Европе, заявляет о законности сделки. В целях прояснения ситуации и исключения нарушений норм международного права, КТЖ было направлено письмо в адрес арендатора судна с требованием предоставления в срочном порядке подробного пояснения сложившейся ситуации с приложением всех подтверждающих документов (контракты, сертификаты и так далее). КТЖ заверяет о своей приверженности к соблюдению норм международного права», - добавили в пресс-службе.

Накануне КТЖ сообщила, что грузовое судно «Жибек жолы», которое принадлежит одной из ее «дочек», сдано в аренду. При этом в компании со ссылкой на Mangelbert OU утверждали, что перевозка зерна из Бердянска «осуществляется по согласованному гуманитарному коридору по просьбе украинской стороны».

Украинский Бердянск был оккупирован в начале войны. Как и в других морских портах Украины, здесь заблокированы тонны зерна, которое предназначалось на экспорт. При этом, по данным властей Украины, российские силы вывезли несколько тысяч тонн украинского зерна в направлении Сирии.