Горожан просят воздержаться от купания в озере
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На озере Сайран в Алматы спускают воду из-за превышения уровня нормы кишечных палочек
Озеро Сайран. Фото Светланы Ромашкиной

На озере Сайран в Алматы спускают воду после того как в воде было выявлено превышение уровня нормы лактоположительных кишечных палочек, сообщил акимат города в субботу.

В ведомстве не уточнили, насколько сильно превышен допустимый уровень. По данным акимата, спуск воды займет около 2-3 дней. Горожан попросили воздержаться от купания.

Для определения источника загрязнения создана специальная комиссия. При этом, по мнению санэпидемиологов, дополнительные специальные методы биологической и химической очистки дна водохранилища не требуется.

«Сайран будет наполнен водой после выявления источника загрязнения и завершения работы специальной комиссии», - говорится в сообщении акимата.

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