Сохранить без изменений статьи Конституции Узбекистана, касающиеся Каракалпакстана — Шавкат Мирзиёев

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев приехал в Нукус, столицу Каракалпакстана. Как сообщил его пресс-секретарь Шерзода Асадов, глава государства проводит встречу с депутатами Жокаргы Кенеса, представителями старшего поколения и активом Каракалпакстана. Напоминаем, что вчера в Каракалпакстане прошли митинги против поправок в Конституцию. В законопроекте предлагали исключить суверенный статус Каракалпакстана и его право на выход из состава Узбекистана.

«С учетом того, что процесс обсуждения изменений и дополнений в Конституцию еще продолжается, а также на основе изучения высказываемых жителями Каракалпакстана мнений, Президент обозначил необходимость сохранения без изменений действующие редакции статей 70, 71, 72, 74, 75 Конституции Республики Узбекистан», - говорится в сообщении пресс-секретаря.

Все эти пять статей Конституции касаются статуса Каракалпакстана. Так в статье 70 говорится о том, что суверенитет Республики Каракалпакстан охраняется Республикой Узбекистан. А в статье 74 о том, что Республика Каракалпакстан обладает правом выхода из состава Республики Узбекистан на основании всеобщего референдума народа Каракалпакстана.

25 июня на общественное обсуждение был вынесен проект по поправкам в Конституцию Узбекистана. В списке поправок появились изменения статуса Каракалпакстана — в новой редакции упраздняется право республики на выход из состава Узбекистана на основе внутреннего референдума. Ранее в основном законе было закреплено, что Каракалпакстан — суверенная республика, однако в законопроекте слово «суверенная» отсутствует. Кроме того, в основном законе страны при помощи поправок предлагается увеличить срок полномочий президента с пяти до семи лет и расширить его полномочия. Предполагается, что в случае принятия законопроекта произойдет «обнуление» президентских сроков Шавката Мирзиеева, действующего президента Узбекистана. Открытое обсуждение поправок завершится 5 июля.

1 июля в Каракалпакстане прошли митинг против поправок, касающихся статуса республики. Власти Каракалпакстана назвали митинги в Нукусе попыткой захвата власти.

Как стало известно из заявления МВД, силовики разогнали протестующих, «организаторы массовых беспорядков» были задержаны, в отношении них ведется расследование.

При этом в сообщении не указывается, сколько людей было задержано накануне и есть ли пострадавшие в результате столкновений митингующих с силовиками. Издание «Хук» в телеграм-канале сообщило, что отряд особого назначения МВД разгонял людей водометами, слезоточивым газом, резиновыми пулями, дымовыми шашками.

Каракалпакстан — суверенная республика, расположенная на западе Узбекистана. Это крупнейший регион страны, занимающий 40% ее территории. Здесь проживают около 2 млн человек, среди них - каракалпаки, узбеки и казахи.