Журналист Махамбет Абжан задержан антикоррупционной службой

Журналист Махамбет Абжан задержан сегодня, 3 июля, в столице антикоррупционной службой. Как сообщила пресс-служба антикоррупционного ведомства, он подозревается в вымогательстве денег у предпринимателей.

«Антикоррупционной службой пресечена преступная деятельность гражданина М. Абжан, вымогавшего денежные средства в особо крупном размере у предпринимателей под угрозой распространения в СМИ порочащих сведений. 3 июля в результате проведенной спецоперации гражданин М. Абжан задержан с поличным после получения 50 миллионов тенге и водворен в ИВС ДП г. Нур-Султан», - говорится в сообщении.

Проверяется информация о причастности Абжана к другим аналогичным преступлениям. Иная информация в интересах следствия не разглашается.