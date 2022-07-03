Он подозревается в вымогательстве денег у предпринимателей
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Журналист Махамбет Абжан задержан антикоррупционной службой
ФОТО СО СТРАНИЦЫ МАХАМБЕТА АБЖАНА В FACEBOOK

Журналист Махамбет Абжан задержан сегодня, 3 июля, в столице антикоррупционной службой. Как сообщила пресс-служба антикоррупционного ведомства, он подозревается в вымогательстве денег у предпринимателей.

«Антикоррупционной службой пресечена преступная деятельность гражданина М. Абжан, вымогавшего денежные средства в особо крупном размере у предпринимателей под угрозой распространения в СМИ порочащих сведений. 3 июля в результате проведенной спецоперации гражданин М. Абжан задержан с поличным после получения 50 миллионов тенге и водворен в ИВС ДП г. Нур-Султан», - говорится в сообщении.

Проверяется информация о причастности Абжана к другим аналогичным преступлениям. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

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