Депутаты мажилиса в регионах изучат и систематизируют наиболее значимые проблемы граждан

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя мажилиса Ерлана Кошанова. Спикер палаты рассказал о проведенной законотворческой работе во второй сессии седьмого созыва и сообщил, что сейчас депутаты отправились в регионы встречаться с населением.

«Как сообщил Ерлан Кошанов, в настоящее время депутаты выехали в регионы для проведения встреч с населением и получения обратной связи по ситуации на местах. Мажилисмены изучат и систематизируют наиболее значимые проблемы, поднимаемые гражданами, и в дальнейшем будут решать их совместно с правительством», - сообщила пресс-служба президента.

Также Кошанов рассказал Токаеву о новых форматах работы мажилиса, в том числе о создании общественной палаты, о работе партии «АMANAT по обеспечению социальной справедливости в обществе и повышению благосостояния граждан. Так, в рамках проекта «Жер аманаты» осуществляется возврат в государственную собственность неиспользуемых и незаконно выделенных земель сельскохозяйственного назначения. Кроме этого, совместно с правительством партией реализуется проект «Ауыл аманаты», в рамках которого сельчан обучат новым компетенциям по производству сельхозпродукции с учетом требований розничных сетей и запросов потребителей. Планируется охватить 2400 сельских округов с населением в 7,7 млн человек.

Председатель мажилиса также доложил главе государства об итогах участия делегации Казахстана в ХІ пленарном заседании парламентской Ассамблеи Тюркоязычных стран, прошедшем в городе Чолпон-Ата 23-24 июня.