Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 4 июля, Алматы перешел в «желтую» зону по темпам распространения коронавируса, сообщает МВК.

Все остальные региона пока остаются в «зеленой» зоне.

Напомним, что согласно решению межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана, для регионов в «желтой» зоне по темпам распространения COVID-19 вводятся ряд ограничений: близкие контактных лиц с больными, а также сотрудники, имеющие противопоказания к вакцинации и беременные переводятся на дистанционную форму работы; в закрытых учреждениях и общественном транспорте будет обязательным ношение масок, а совещания с участием более десяти человек переводятся в онлайн-формат.