Это станет заменой завершающейся госпрограммы «7-20-25»
Правительство Казахстана планирует субсидировать населению ставку вознаграждения по рыночной ипотеке
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Власть

Холдинг «Байтерек» предлагает взамен завершающейся программы «7-20-25» со следующего года субсидировать населению ставку по рыночной ипотеке. Как заявил во вторник в ходе заседания правительства председатель правления холдинга Канат Шарлапаев, это позволит покрыть неудовлетворенный спрос на ипотеку. Необходимая бюджетная заявка, отметил он, уже находится в министерстве финансов.

«В связи с повышением порога минимальной достаточности пенсионных накоплений на жилье и завершение программы “7-20-25” в следующем году прогнозируется неудовлетворение спроса на ипотеку в размере 500 млрд тенге, или 35 000 квартир. Частные застройщики могут столкнуться со снижением скорости продаж коммерческого жилья», - заявил Шарлапаев.

В этой связи, отметил он, для покрытия неудовлетворенного спроса холдинг предлагает запустить механизм субсидирования ставки вознаграждения для населения по рыночной ипотеке в банках второго уровня. По условиям предлагается установить первоначальный взнос от 20%, срок кредитования – до 20 лет, максимальная сумма займа – до 35 млн тенге и обязательное подтверждение платежеспособности.

«Субсидированию подлежит 7% от ставки вознаграждения по ипотеке, не превышающей уровень базовой ставки Нацбанка более чем на 5%. Банки второго уровня смогут за счет собственных средств выдавать займы на первичное жилье застройщиков и строящееся жилье, обеспеченное гарантией “Казахстанской жилищной компании”», - объяснил председатель правления.

Он заверил, что для запуска механизма законодательные изменения не требуются. В настоящее время бюджетная заявка находится на рассмотрении в министерстве финансов. После одобрения бюджета, «Казахстанская жилищная компания» готова незамедлительно запустить данную программу.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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