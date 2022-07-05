Бизнесмена Алмаса Абдыгаппарова осудили на семь лет

Судом установлено, что в марте 2021 года Абдыгаппаров, являясь заместителем директора по коммерческим вопросам ТОО «AV-Construction», которое занимается строительством, реализацией квартир и жилых домов в ЖК «Esentai city», составил с клиентом предварительный договор купли-продажи на покупку виллы с земельным участком. По этому договору представитель покупателя передал Абдыгаппарову часть суммы в размере $2 млн, из них Абдыгаппаров передал руководству компании лишь $1 млн, а оставшуюся часть денежных средств присвоил себе. ТОО «AV-Construction» причинен материальный ущерб в размере 418 640 000 тенге. Однако на суде бизнесмен не признал свою вину по предъявленному обвинению.

Прокурор просил суд назначить Абдыгаппарову наказание в виде 7 лет лишения свободы.

«Приговором суда Абдыгаппаров признан виновным в хищении вверенного имущества в особо крупном размере, и ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в финансовых организациях сроком на 5 лет. Иск представителя гражданского лица удовлетворен в полном объеме. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе районного суда.

Алмас Абдыгаппаров был арестован в июле прошлого года.