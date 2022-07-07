33% абитуриентов не смогли сдать основное ЕНТ

Более 103 тыс. выпускников смогли преодолеть пороговый балл на ЕНТ в этом году, а 51 тыс. – не набрали положенные 50 баллов, сообщил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций директор РГКП «Национальный центр тестирования» министерства науки и высшего образования Руслан Емелбаев.

По данным министерства, в этом году ЕНТ прошло в 43 пунктах тестирования по принципу «один компьютер – две камеры – один абитуриент». На участие в основном тестировании было принято около 290 тыс. заявлений, из них на одну попытку – 160 тыс., на две попытки – 130 тыс. заявлений.

«154 тыс. абитуриентов сдали ЕНТ, 276 тыс. – с учетом двух попыток. По итогам тестирования пороговый балл, то есть утвержденные 50 баллов, набрали более 103 тыс. поступающих, что составляет 67% от общего числа участников. Данный показатель увеличился на 7%, по сравнению с прошлогодним результатом. Пороговый балл не преодолела 51 тыс. тестируемых – это составляет 33% от их числа», - рассказал Емелбаев.

Средний балл ЕНТ в 2022 году составил 66, максимальный балл составляет 139, свыше 120 баллов набрали 3 179 тестируемых.

По словам Емелбаева, в этом году стали меньше пытаться пронести запрещенные предметы. Однако за нарушение правил во время тестирования из аудитории удалены 322 абитуриента, их результаты аннулированы. До конца года все видеозаписи сдачи тестирования будут проанализированы, в случае выявления фактов использования абитуриентами запрещенных предметов, их результаты тоже будут аннулированы, вплоть до отмены решения о присуждении образовательного гранта.

«Такая норма впервые была введена в 2020 году, тогда после просмотра видеозаписи были аннулированы результаты 152 абитуриентов, в 2021 году – 52. На сегодняшний день по итогам ЕНТ на данный момент аннулированы результаты 15 участников, сейчас проверяются результаты более 200 тестируемых», - уточнил директор национального центра тестирования.

Что касается апелляций, то от абитуриентов поступило более 50 тыс. заявлений, удовлетворено – 318.