В столице число новых случаев коронавируса превысило сотню

По данным МВК, в Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 334 новых случая коронавирусной инфекции.

В Алматы зарегистрирован 121 случай, в столице – 101, в Алматинской области – 29, в Шымкенте – 22, в Карагандинской области – 20, в Атырауской области – 14, в Жамбылской области – 13, в Павлодарской области – 4, в Мангистауской области – 3,

в Кызылординской области – 2, в Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях – по одному случаю.

Не выявлено заболевших в Акмолинской и Актюбинской областях.

Всего в стране подтверждено 1 308 541 случай.

Новых случаев пневмонии, как и летальных случаев, не зарегистрировано.

По данным Минздрава, на 8 июля лечение от КВИ продолжают получать 2 001 человек (1 946 КВИ+ и 55 КВИ-), из них в стационарах находится 261 пациент, на амбулаторном уровне лечатся 1 740 человек. Число пациентов в тяжелом состоянии выросло до 15.