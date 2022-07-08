В этом году она будет посвящена детской и подростковой литературе
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В Алматы стартовал прием заявок на второй сезон писательской резиденции
Участники первого сезона AWR, сентябрь 2021 год, фото Алёны Тимофеевой

Стартовал прием конкурсных заявок на участие в Almaty Writing Residency 2022, сообщили организаторы. Темой резиденции этого года станет «Мультикультурность в детской и подростковой литературе. Детская литература в эпоху перемен».

Казахстанские авторы, пишущие для детей и подростков на русском или казахском языках, могут подавать заявки до 30 августа. Сама резиденция будет проходить с 23 по 29 октября в Алматы на казахском, русском и английском языках. Как и в прошлом году, для максимального погружения в творческую среду участники резиденции будут жить на территории одного пространства в течение недели, совместно работать над текстами, обсуждать литературные и окололитературные вопросы.

Для проведения семинаров и лекций приглашена преподаватель писательского мастерства и известный американский автор книг для детей и подростков Келли Дуайер. Также в рамках резиденции будут обсуждаться проблемы перевода казахстанской литературы на английский язык с литературным переводчиком Ниной Мюррей, пройдет открытая онлайн-лекция директора Международной писательской программы Университета Айовы, поэта и эссеиста Кристофера Меррилла и встреча с казахстанскими издательствами, выпускающими детскую литературу.

Almaty Writing Residency – это международный проект Открытой литературной школы Алматы имени Ольги Марковой и американской программы IWP International Writing Program в рамках государственно-частного партнерства дипломатической миссии США в Казахстане и компании Chevron. Первый сезон резиденции прошел в сентябре прошлого года.

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