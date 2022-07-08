В Алматы подготовили 23 ковидные клиники на семь тысяч коек

В Алматы к новой волне пандемии коронавируса подготовили 23 ковидные койки на семь тысяч мест, сообщает «Казинформ» . Об этом главный санврач города Касымхан Алпысбайулы сообщил на совещании с заместителем премьер-министра Казахстана Ералы Тугжановым, который прибыл в мегаполис с рабочим визитом и заслушал доклады об эпидситуации.

По данным замакима города Асем Нусуповой, по состоянию на 7 июля в Алматы зарегистрировано 239 841 случай коронавирусной инфекции, в стационарах лечатся 87 пациентов, из них два человека в отделении реанимации. На амбулаторном наблюдении находится 834 человека.

Главный санврач города Касымхан Алпысбайулы назвал источниками заражения общественные места, контакты по домашнему очагу, в городском транспорте, по месту работы, а среди причин роста – снижение темпов вакцинации и ревакцинации. Сейчас прирост заразившихся увеличился до 0,2 %, коэффициент распространенности – устойчиво выше 1.

Чтобы снизить заражение населения, администрацией города приняты меры по усилению контроля за вакцинацией и ревакцинациией, изоляцией больных, проводится разъяснительная работа с населением о необходимости соблюдения основных мер профилактики, отметил санврач. Вместе с тем к новой волне пандемии в Алматы подготовлены 23 ковидные клиники на семь тысяч коек, в том числе 250 реанимационных.

Ералы Тугжанов поручил руководству города усилить прививочную кампанию против COVID-19, проведение качественной разъяснительной работы среди населения.