В собственность государства возвращены активы почти на $1 млрд – Бектенов

В рамках расследования дел, связанных с незаконной концентрацией экономических ресурсов и их возвращения в собственность государства, возвращены активы почти на $1 млрд. Об этом на коллегии антикоррупционного ведомства сообщил глава агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов.

«На особом контроле находится расследование дел, связанных с незаконной концентрацией экономических ресурсов и их возвращение в собственность государства. В результате принятых мер обеспечен возврат государству активов на сумму 430 млрд тенге, или порядка 1 млрд долларов США», - сказал Бектенов.

Он сообщил, что по делу «Оператора РОП» предотвращено хищение более 180 млрд тенге, которые полностью возвращены государству и расходуются на социальные цели. Под контроль государства перешли свыше 600 железнодорожных подъездных путей стоимостью 57 млрд тенге.

«Речь идет о так называемом “последнем километре”. Помимо прямого возмещения ущерба, налицо социально экономический эффект. К примеру, тарифы для перевозчиков снизились в 14 раз (с 2 200 тенге до 147 тенге). За такими “серыми” схемами стояли влиятельные лица, которые зачастую прятали “теневые” доходы за рубежом», - отметил глава антикоррупционной службы.

Бектенов подчеркнул, что для соответствия европейским стандартам Казахстану нужно «обеспечить полноценную независимость судебной системы, надлежащий общественный контроль, усилить статус антикоррупционного органа с расширением доступа к данным». Работа в этом направлении продолжается, отметил он.

В начале февраля правительству было дано два месяца для разработки механизмов возврата средств и купленных на них активов из-за рубежа. К этой работе привлекли более десяти различных ведомств, но основные функции были возложены на генеральную прокуратуру, антикоррупционную службу, агентство по финансовому мониторингу, а также министерства финансов, юстиции и иностранных дел. Они разделились на пять рабочих групп, каждая из которых занялась своим направлением. На основании первых результатов их работы генеральная прокуратура разрабатывает более 20 уголовных дел, установив незаконный вывод свыше $1 млрд. Более свежие данные ведомство предоставлять Власти отказалось. Национальный банк с министерством финансов ведут параллельную работу и уже передали в агентство по финансовому мониторингу материалы по 8 делам о выводе капитала на общую сумму примерно в $1 млрд.