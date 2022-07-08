Карту коррупционных рисков для каждой области и города республиканского значения разработали в Казахстане

Карта коррупционных рисков для каждой области и города республиканского значения разработана в Казахстане, сообщил председатель агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов. Также он рассказал о новых подходах в работе ведомства.

«Бизнес-омбудсмен неоднократно поднимает вопрос обоснованности повальной регистрации дел в отношении предпринимателей, когда не исчерпаны все возможности гражданского разрешения налоговых и иных финансовых споров. Это также связано с ошибочной системой показателей. Очевидно, что старый подход изжил себя. И мы кардинально изменили подходы к оценке работы. Особенности регионов определяют свои, актуальные для них вопросы. Поэтому мы углубились в региональную проблематику. Разработана карта коррупционных рисков для каждой области и города республиканского значения. Это перечень злободневных вопросов, которые не находят решения именно из-за непрозрачности процессов, наличия административных барьеров, нерасторопности или произвола чиновников, несовершенства законодательства», - рассказал он.

Именно на этой почве, по его словам, «зарождаются коррупционные схемы и возможности для незаконного решения вопросов». А карта рисков должна быть ориентиром для работы антикоррупционной службы в конкретном регионе.

Глава антикоррупционного ведомства считает, что цифровые показатели еще не говорят о результативности проводимой работы, поскольку «ошибки в определении критериев оценки могут привести к перекосу системы, искаженному восприятию сотрудниками стоящих перед ними задач». Бектенов подчеркнул, что «в массе наших показателей нет самого главного – удовлетворенности граждан от нашей работы».

«Каждый руководитель в угоду цифрам озадачен, в первую очередь, не решением насущных проблем граждан, а формальным достижением целевых показателей. Мы больше увлечены самим процессом, нежели реальным результатом. В итоге на фоне благополучной статистики реальное улучшение ситуации с коррупцией не столь очевидно. Статистика, несомненно, нужна. Для анализа, для прогнозирования. Но несмотря на серьезные изменения УПК, пересмотр подходов к регистрации преступлений, система отчетности, по сути, остается прежней, советской. Работа до сих пор оценивается по принципу “больше/меньше”. Делай что хочешь, но выяви больше преступлений, чем в прошлом году. “Палочная” система подталкивает к получению нужного результата всеми возможными способами. Именно с “палочной” системой напрямую связано повальное, не всегда обоснованное вовлечение госслужащих в уголовную орбиту. С этим надо решительно заканчивать», - заявил он.

Теперь оценивать работу сотрудников планируется несколькими способами. Аналитическое подразделение, которое есть в каждой службе центрального аппарата, будет оценивать эффективность принимаемых мер, одновременно с этим – профессионализм сотрудников и полезную нагрузку. Вторая оценка – это общественный контроль: насколько влияет деятельность конкретного руководителя в регионе на искоренение коррупции и устранение «проблемных» зон.

«Здесь инструментом оценки будут опросы населения, бизнеса, НПО. Есть общественный совет и его региональные рабочие группы. В совокупности – конкретная оценка руководителя департамента. Справляется он со своей работой или нет», - пояснил Бектенов.

Еще один критерий – это реальная сумма денежных средств, нерациональное или преступное использование которых было предотвращено. Как объяснил глава ведомства, при новом подходе они в упреждающем порядке информируют местные исполнительные органы и профильное министерство о выявленных рисках и добиватюся качественного и своевременного строительства и ввода объекта в эксплуатацию. Допустившие нарушения госслужащие и подрядчики, в зависимости от тяжести содеянного, наказываются в дисциплинарном, административном или уголовном порядке.

«Мы уже начали внедрять эти подходы в свою работу. Руководители региональных департаментов при отчетных докладах не будут использовать цифровые показатели. Ни одной цифры. Только реальные дела, решение насущных проблем населения, предотвращение ущерба. Убежден, что новый подход позволит значительно повысить эффективность противодействия коррупции», - заключил он.