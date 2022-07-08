Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался в больнице

Высокопоставленный представитель Либерально-демократической партии сообщил, что Синдзо Абэ скончался в больнице, где ему оказывали медицинскую помощь.

Национальная телекомпания Японии также сообщила о смерти Абэ. Ранее его младший брат сообщил, что бывшему премьер-министру делали переливание крови и боролись за его жизнь. По данным японских чиновников, Абэ получил огнестрельные ранения в шею и грудь, вызвавшие сильное внутреннее кровотечение.

67-летний Синдзо Абэ сегодня получил огнестрельные ранения на мероприятии политической кампании, когда выступал с речью. Нападавший был задержан полицией.