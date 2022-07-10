Заболеваемость показывает наибольший прирост с середины марта
477 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки
Фото 24.kz

В Казахстане продолжает расти число заболевших коронавирусом: за минувшие сутки в стране выявлено 477 новых случаев заражения, сообщает Межведомственная комиссия по коронавирусу.

В Алматы зарегистрировано 165 случаев заражения, в столице – 120, в Шымкенте − 44, в Алматинской области – 40, в Карагандинской области – 34, в Жамбылской области – 17, в Акмолинской области – 14, в Кызылординской области – 9, в Костанайской и Туркестанской областях − по 7, в Павлодарской, Мангистауской и в Северо-Казахстанской областях – по 5, в Западно-Казахстанской области − 4.

Всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 309 434 случая коронавируса.

Минздрав также сообщил о шести новых случаях коронавирусной пневмонии. Летальных случаев не зарегистрировано.

На 10 июля лечение от КВИ продолжает получать 2 510 человек (2 449 КВИ+ и 61 КВИ-), из них в стационарах находится 291 пациент, на амбулаторном уровне лечатся 2219 человек. В тяжелом состоянии находится 14 пациентов.

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