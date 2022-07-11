Деньги были выделены на модернизацию колледжей и вузов
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В Жамбылской области расследуется факт хищения более 170 млн тенге в сфере образования
фото Жанары Каримовой

Департамент агентства по финансовому мониторингу по Жамбылской области расследует уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в сфере образования, сообщила пресс-служба АФМ.

«Сотрудниками департамента установлен факт хищения бюджетных средств на сумму более 171 млн. тенге, выделенных в рамках проекта “Жас маман”, целью которого является модернизация колледжей и вузов по 100 наиболее востребованным профессиям и внедрение международного опыта подготовки квалифицированных специалистов», - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится ряд следственно-оперативных мероприятий, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых по уголовному делу будет принято процессуальное решение. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

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