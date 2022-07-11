В МВД Казахстана заявляют в снижении количества фактов интернет-мошенничества

За шесть месяцев текущего года в Казахстане зарегистрировано более 9,6 тыс. фактов интернет-мошенничества. Как заверяют в МВД, это ниже на 18% уровня прошлого года.

«Развитие цифровых технологий повлекло рост хищений, совершаемых с их использованием. В последнее время широкий общественный резонанс вызывают интернет-мошенничества. За полгода их количество составило более 9,6 тыс. преступлений, при этом это на 18% ниже прошлогоднего показателя», - заявил в понедельник в ходе брифинга в МВД начальник центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции ведомства Жандос Сюйинбай.

Он отметил, что самым распространенным способом остается онлайн-торговля. За полгода таким способом совершено более 3,5 тыс. мошенничеств. Зарегистрировано порядка 1,5 тыс. фактов оформления фиктивных онлайн-займов в банках и микрокредитных организациях. Причем примерно в 750 случаях они совершены под предлогом инвестиций, ставок, вложения в игры и так далее. Кроме того, совершено около 2,5 тыс. хищений со счетов пластиковых карт за счет создания или подключения к личному кабинету. А также участились факты мошенничеств, совершаемых от имени сотрудников правоохранительных органов.

«Лжеполицейские звонят на телефоны граждан и сообщают, что на них в настоящее время якобы оформляется кредит под залог недвижимого имущества. Для поимки аферистов лжеполицейские предлагают срочно продать недвижимость по заниженной цене, а денежные средства для сохранности перевести на страховой счет. Для убедительности, а также в целях оказания психологического давления на своих жертв, мошенники сообщают о пакте неразглашения, за нарушение которого якобы грозит уголовная ответственность», - объяснил представитель МВД.

На такие действия, рассказал он, попалась жительница Алматы, которая продала квартиру и перечислила мошенникам 23 млн тенге. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 190 ч.4 УК РК – мошенничество в особо крупном размере.

«В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлено, что в мошеннических действиях использовались около десяти банковских карт, оформленных на проживающих в разных городах Казахстана подставных лиц. Оперативниками подразделения по борьбе с киберпреступнстью МВД Республики Казахстан совместно с коллегами из Павлодарской области и города Алматы задержали преступную группу из 15 человек, являющихся гражданами Казахстана и России. Они подозреваются в серийном интернет-мошенничестве», - сообщил Сюйинбай.

По его данным, в отношении пяти участников избрана мера пресечения арест. В настоящее время установлена возможная причастность участников группы к шести эпизодам интернет-мошенничества, ущерб от которых составил более 106 млн тенге.