Поправки в Налоговый кодекс подписал президент

Касым-Жомарт Токаев подписал законы «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)»

Документами увеличиваются ставки налога на добычу полезных ископаемых, пересмотрено налогообложение по выплачивыемым дивидендам, ограничиваетс вычет по нематериальным услугам, приобретенным у аффилированных лиц, а также пересмотрены ставок платы за цифровой майнинг, повышаются тарифы на услуги спутниковой связи, пересмотрена уплата налога на добавленную стоимость при импорте некоторых сельскохозяйственных товаров, а также уточняютсят некоторые нормы налогового администрирования.

В частности, законопроектом предусмотрено увеличение ставок НДПИ по биржевым металлам на 50%, по остальным твердым полезным ископаемым на 30%. При этом предлагается освобождение от НДПИ новых месторождений, где добыча будет начата после 31 декабря 2022 года, до достижения уровня рентабельности 15% на срок до 5 лет. Для дестимулирования капитала из страны предлагается пересмотр льгот по дивидендам, исключаются все льготы для нерезидентов. Для освобождения резидентов будет установлен порог – 30 тыс. МРП. Дивиденды по биржевым акциям будут освобождены при ведении регулярных торгов. Также предусмотрено ограничение вычетов по нематериальным услугам, приобретенным у взаимосвязанных лиц-нерезидентов, в размере 3% от налогооблагаемого дохода.