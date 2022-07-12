США включили Казахстан в список стран для транзита подсанкционных товаров в Россию и Беларусь

Министерство финансов США, а точнее его подразделения – сеть по борьбе с финансовыми преступлениями и Бюро промышленности и безопасности – включили Казахстан в список стран, через которые разрешен транзит подсанкционных товаров в Россию и Беларусь в качестве сырья.

Наряду с Казахстаном в этом списке также Армения, Бразилия, Китай, Грузия, Индия, Израиль, Кыргызстан, Мексика, Никарагуа, Сербия, Сингапур, Южная Африка, Тайвань, Таджикистан, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Узбекистан. Через эти «пункты перевалки» осуществляется «ограниченный или контролируемый экспорт». При этом товары «могут быть легально экспортированы в эти и другие юрисдикции в качестве сырья для производства других готовых товаров». Дальнейший экспорт в Россию или Беларусь готовых изделий и товаров за счет дополнительных перевалочных пунктов в ряде случаев запрещен.

К категории товаров, «вызывающих особую озабоченность», относится техника, которая может использоваться в военных целях: запчасти для самолетов, гидроакустические системы, антенны, спектрофотометры, испытательное оборудование, системы GPS, вакуумные насосы, а также нефтепромысловое оборудование.