США включили Казахстан в список стран для транзита подсанкционных товаров в Россию и Беларусь

При этом подлежащие контролю товары могут быть экспортированы в качестве сырья
Министерство финансов США, а точнее его подразделения – сеть по борьбе с финансовыми преступлениями и Бюро промышленности и безопасности – включили Казахстан в список стран, через которые разрешен транзит подсанкционных товаров в Россию и Беларусь в качестве сырья.
Еще по теме:
- Казахстан выступает против зерновых квот и пошлин в рамках ЕАЭС, на введении которых настаивает Россия
- За I квартал 2022 года товарооборот между Казахстаном и Турцией в денежном выражении вырос почти в два раза
- Ограничения на экспорт зерна и муки будут введены в течение двух недель – МСХ
- МСХ Казахстана прорабатывает вопрос введения ограничений на экспорт зерна и муки
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые