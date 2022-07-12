Рост отмечается в регионах
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Более 480 случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки

По данным МВК, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 482 новых случая коронавирусной инфекции.

В Алматы зарегистрировано 205 случаев, в столице – 123, в Алматинской области – 29, в Карагандинской области – 28, в Шымкенте – 28, в Жамбылской области – 23, в Атырауской области – 15, в Кызылординской области – 6, в Восточно-Казахстанской области – 5, в Западно-Казахстанской, Мангистауской, Павлодарской, Туркестанской областях – по 4 случая, в Актюбинской области – 3, в Акмолинской области – 1.

Не выявлено заболевших в Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

Всего в стране подтверждено 1 310 370 случаев.

Также, по данным Минздрава, за сутки зарегистрирован один случай коронавирусной пневмонии. Летальных случаев ни от КВИ, ни от пневмонии не зафиксировано.

На 12 июля лечение продолжают получать 3 211 человек (3 151 КВИ+ и 60 КВИ-), из них в стационарах находится 401 пациент, на амбулаторном уровне лечатся 2 810 человек. Число пациентов в тяжелом состоянии выросло до 16.

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