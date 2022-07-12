Токаев положительно оценивает взаимодействие правительств для решения актуальных проблем
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Токаев и Путин настроены на дальнейшее укрепление союзничества Казахстана и России
фото Жанары Каримовой

Состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Акорды.

«В ходе телефонного разговора Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин выразили удовлетворение текущим состоянием сотрудничества между двумя странами. Президент Казахстана высказал положительную оценку оперативному взаимодействию правительств для решения актуальных проблем экономических, транспортно-логистических отношений двух государств», - отмечается в сообщении.

Между тем на сайте Кремля говорится, что Токаев и Путин обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в русле договоренностей, достигнутых по итогам прошедших 17 июня в Санкт-Петербурге российско-казахстанских переговоров на высшем уровне. Сообщается, что «подтвержден настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества двух стран, последовательную реализацию конкретных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах».

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