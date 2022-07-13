Восемь человек претендуют на пост премьер-министра Великобритании

Первый раунд голосования среди членов парламентской фракции тори состоится 13 июля, а кандидаты получат возможность выступить перед депутатами уже во вторник вечером. В первом раунде будут отсеяны кандидаты, которые получат менее 30 голосов, после этого состоятся еще несколько раундов, в результате которых должны остаться только два претендента. Их кандидатуры будут вынесены на всеобщее голосование членов Консервативной партии. А окончательные результаты выборов нового лидера тори и нового премьер-министра страны станут известны 5 сентября.

На должность главы правительства Великобритании претендуют: Кеми Баденок – депутат парламента с 2017 года, в течение примерно двух лет была министром в правительстве Бориса Джонсона по вопросам местного самоуправления, религии, делам женщин и равным возможностям; Суэлла Брейвермен – министр юстиции с 2020 года, в предыдущем правительстве Терезы Мэй занималась Brexit, подала в отставку из-за предложенного премьером проекта итогового договора; Джереми Хант – член нижней палаты парламента с 2005 года, в 2010 году вошел в правительство Дэвида Кэмерона как министр культуры, также занимал должности министра здравоохранения и иностранных дел, в 2019 году Хант дошел до финала выборов лидера тори, но в итоге уступил Борису Джонсону; Пенни Мордонт – в 2019 году стала первой в истории женщиной на посту министра обороны Британии, до этого занимала должность заместителя министра по делам вооруженных сил в правительстве Кэмерона; Риши Сунак – депутат британского парламента с 2015 года, в 2019 году был назначен министром финансов, ушел в отставку 5 июля этого года вслед за министром здравоохранения Саджидом Джавидом в знак несогласия с Борисом Джонсоном; Лиз Трасс – министр иностранных дел, известна жесткими высказываниями в адрес российского руководства, которое она критиковала за войну в Украине; Том Тугендхат – бывший военный, служивший в Ираке и в Афганистане, с 2020 года возглавляет комитет по международным отношениям Палаты общин; Надим Захави – уроженец Ирака, в 2010 году избрался в парламент от округа Стратфорд-он-Эйвон, был заместителем министра по делам вакцинации в правительстве Джонсона, министром образования, министром финансов.

По данным букмекеров, фаворитами гонки являются Риши Сунак и Пенни Мордонт. А первую пятерку замыкают Лиз Трасс, Том Тугендхат и Кеми Баденок. Предполагается, что в первом раунде голосования будут отсеяны Суэлла Брейвермен, Джереми Хант, Кеми Баденок и Надим Захави, а в последующих раундах – Том Тугендхат и Лиз Трасс.

Напомним, 7 июля Борис Джонсон заявил об отставке с поста лидера Консервативной партии на фоне скандала вокруг назначения на должность в парламенте политика, которого обвиняют в сексуальных домогательствах. В отставку подали и более 50 министров его кабинета.