Пентагон заявил о ликвидации в Сирии лидера «Исламского государства»

Пентагон заявил, что в Сирии ликвидировали одного из лидеров «Исламского государства» Махера аль-Агаля, еще один из руководителей ИГ серьезно ранен, его личность пока не установлена, сообщает DW .

США нанесли удар с беспилотника неподалеку от города Джиндарис на северо-западе Сирии. Пентагон утверждает, что жертв среди мирного населения нет.

Аль-Агаль убит спустя несколько месяцев после гибели другого лидера ИГ – Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши.

«Исламское государство» контролировало значительную часть территории Сирии в 2014-2017 годах. Сейчас боевики вытеснены к турецкой границе и перешли к тактике партизанской войны. В Сирии же находятся около 900 американских военнослужащих.