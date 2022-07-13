Еще один из руководителей ИГ серьезно ранен
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Пентагон заявил о ликвидации в Сирии лидера «Исламского государства»
Архивное фото AP

Пентагон заявил, что в Сирии ликвидировали одного из лидеров «Исламского государства» Махера аль-Агаля, еще один из руководителей ИГ серьезно ранен, его личность пока не установлена, сообщает DW.

США нанесли удар с беспилотника неподалеку от города Джиндарис на северо-западе Сирии. Пентагон утверждает, что жертв среди мирного населения нет.

Аль-Агаль убит спустя несколько месяцев после гибели другого лидера ИГ – Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши.

«Исламское государство» контролировало значительную часть территории Сирии в 2014-2017 годах. Сейчас боевики вытеснены к турецкой границе и перешли к тактике партизанской войны. В Сирии же находятся около 900 американских военнослужащих.

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