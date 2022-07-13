В Семее планируют возродить судоходство на Иртыше

«Когда меня назначали на должность акима области, то я в своей программе говорил о том, что судоходство на реке Иртыш нужно возродить. У нас есть предложение и есть инвесторы, которые хотят возродить эту отрасль», - сказал Уранхаев.

Он напомнил, что раньше теплоходы курсировали между Усть-Каменогорском, Омском, Павлодаром и Семеем, и «это была наша гордость». При этом аким считает, что сохранять здание речного вокзала нет необходимости, поскольку оно находится в аварийном состоянии и в частных руках. Зимой собственник решил его снести. Будет сохранен только причал, который находится в государственной собственности.