Аким Абайской области сообщил, что уже есть инвесторы
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В Семее планируют возродить судоходство на Иртыше
фото с сайта inform.kz

В Семее планируют возродить судоходство на Иртыше, сообщает издание Abaynews.kz. Аким Абайской области Нурлан Уранхаев в ходе посещения территории бывшего речного вокзала сообщил, что уже есть инвесторы.

«Когда меня назначали на должность акима области, то я в своей программе говорил о том, что судоходство на реке Иртыш нужно возродить. У нас есть предложение и есть инвесторы, которые хотят возродить эту отрасль», - сказал Уранхаев.

Он напомнил, что раньше теплоходы курсировали между Усть-Каменогорском, Омском, Павлодаром и Семеем, и «это была наша гордость». При этом аким считает, что сохранять здание речного вокзала нет необходимости, поскольку оно находится в аварийном состоянии и в частных руках. Зимой собственник решил его снести. Будет сохранен только причал, который находится в государственной собственности.

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