Арестован замначальника управления полиции Кокшетау

Полицейские Кокшетау подозреваются в получении $50 тыс. за закрытие уголовного дела, сообщила антикоррупционная служба. Задержан и с санкции суда водворен под стражу заместитель начальника управления полиции города.

«Антикоррупционной службой проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц управления полиции Кокшетау по факту получения денежных средств в сумме 50 тысяч долларов США у предпринимателя за прекращение уголовного дела, находящегося в производстве другого органа», - говорится в сообщении.

8 июля был задержан заместитель начальника управления полиции Кокшетау, а 9 июля следственным судом в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается, иная нформация в интересах следствия не разглашается.