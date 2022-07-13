Должностные лица управления полиции подозреваются в получении $50 тыс. за закрытие дела
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Арестован замначальника управления полиции Кокшетау
фото Жанары Каримовой

Полицейские Кокшетау подозреваются в получении $50 тыс. за закрытие уголовного дела, сообщила антикоррупционная служба. Задержан и с санкции суда водворен под стражу заместитель начальника управления полиции города.

«Антикоррупционной службой проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц управления полиции Кокшетау по факту получения денежных средств в сумме 50 тысяч долларов США у предпринимателя за прекращение уголовного дела, находящегося в производстве другого органа», - говорится в сообщении.

8 июля был задержан заместитель начальника управления полиции Кокшетау, а 9 июля следственным судом в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается, иная нформация в интересах следствия не разглашается.

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