Жанар Секербаеву арестовали на 10 суток за марш, прошедший в мае прошлого года

Суд в Алматы вечером 28 февраля признал виновной соосновательницу феминистской инициативы Feminita Жанар Секербаеву.в нарушении статьи 488 части 7 Кодекса об административных правонарушениях и отправил под арест на 10 суток. Это связано с маршем, который прошел 13 мая 2024 года.

Тогда активисты Feminita после оглашения приговора экс-министру национальной экономики Куандыку Бишимбаеву, который обвинялся в убийстве Салтанат Нукеновой, вышли на акцию, требуя ему пожизненного заключения. По данному маршу спустя два дня были оштрафованы также другие две активистки Feminita.

Адвокат Секербаевой Галым Нурпеисов в суде настаивал на том, что за организацию этого марша была привлечена к ответственности Гульзада Сержан, тогда по какой причине еще раз привлекается к ответственности за организацию марша Жанар Секербаева.

«Данная гражданка вышла намеренно на шествие, не уведомив органов акимата, сотрудников полиции. Там нарушение общественного порядка, если что-то произошло бы, мы же не знаем», - сказал сотрудник полиции.

«У нас нет наказания за будущее. У нас наказание предусматривает за прошедшее или настоящее правонарушение», - отметил Нурпеисов.

В свою очередь Жанар Секербаева добавила, что ее преследуют по ее сексуальной ориентации.

«Я сейчас вспомнила, как восемь часов убивали Салтанат и никто не спасал. Я не организовала шествие, я присоединилась к сестрам, которые хотели выразить эту боль. В стране происходит фемицид», - сказала она в суде.

Ранее 19 и 21 февраля этого года суд оштрафовал соосновательниц Феминита Гульзаду Сержан и Жанар Секербаеву за руководство незарегистрированным объединением. Каждая из них была оштрафована на 393 тыс. тенге. Также апелляция оставила в силе штраф Гульзаде Сержан.

13 февраля соосновательницы Феминита Гульзада Сержан и Жанар Секербаева были задержаны и доставлены в управление полиции Бостандыкского района после того, как бывшая председательница РОО «Казахстанский союз родителей» Багила Балтабаева вызвала полицию на мероприятие, которое проводила Феминита.

На следующий день мероприятие Феминита вновь попытались сорвать уже другие активисты. Затем стало известно, что на Гульзаду Сержан и Жанар Секербаеву заведены отдельные административные дела по статье о руководстве незарегистрированным объединением.

Феминита добивается официальной регистрации с 2017 года, а в 2019 году судилась с департаментом юстиции Алматы из-за отказа в регистрации.