Стоимость ремонта оценивается в 280 млн тенге
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Столичный аэропорт меняет график работы из-за ремонта взлетно-посадочной полосы
ФОТО КГА

Тамара Вааль, Власть

С 15 июля по 8 августа в столичном аэропорту изменится график работы. Из-за ремонта взлетно-посадочной полосы время прилета и вылета более 20 рейсов поменяется, сообщил во вторник в ходе брифинга Ергазы Жолдасов, заместитель председателя правления по производству аэропорта Нурсултан Назарбаев.

«Начинается ремонт взлетно-посадочной полосы. С 28 февраля мы предупредили авиакомпании. Штрафовать пассажиров за возврат билетов авиакомпании не будут. У нас из 75 рейсов на вылет и прилет свое расписание поменяют 20 рейсов. Помимо казахстанских авиакомпаний свое расписание поменяют узбекские авиалинии», - сообщил Жолдасов.

По его словам, был объявлен тендер на 300 млн. тенге, в результате согласована сумма 280 млн. на текущий ремонт. Жолдасов пояснил, что это не бюджетные средства, а собственные.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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