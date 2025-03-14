Также нужно пресекать факты оскорбления и унижения чести и достоинства
Адаптировать законодательство для борьбы с нетрадиционными религиозными течениями поручил Токаев
фото пресс-службы президента Казахстана

Тамара Вааль, Астана, Власть

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил адаптировать законодательство для борьбы с нетрадиционными религиозными течениями, которые в последнее время усилились, особенно среди молодежи. Также в пятницу в ходе заседания национального курултая он заявил о недопустимости оскорблений, унижения чести и достоинства в социальных сетях.

По словам Токаева, члены национального курултая выразили обеспокоенность религиозной обстановкой в стране и усилением влияния нетрадиционных религиозных течений среди молодежи, особенно в сфере спорта. Как напомнил президент, в Казахстане гарантирована свобода вероисповедания, но беспорядок и вседозволенность недопустимы.

«Деструктивным течениям и чуждым нашей культуре идеологиям, безусловно, нужно поставить заслон. Важнейшая миссия религии – консолидация нации. Документы, регулирующие деятельность религиозных объединений, должны содействовать решению этой задачи. Необходимо всесторонне изучить данный вопрос и адаптировать законодательство к новым условиям», - сказал глава государства.

Он также обратил внимание на тему общественной этики. Как подчеркнул Токаев, в социальных сетях участились случаи оскорблений, унижений чести и достоинства людей. Более того, есть те, кто распространяет недостоверную информацию. В этой связи он поручил «рассмотреть возможные меры пресечения таких неприемлемых действий».

Также президент высказался по поводу участившихся случаев мошенничества, в частности, что «злоумышленники собирают деньги якобы на благотворительность и тратят их в личных целях».

«Кроме того, сейчас в стране развелось множество псевдопсихологов и коучей, которые учат людей жизни и зарабатывают на этом. Многие, доверившись им, в итоге оказались обманутыми. Мне поступает большое количество таких обращений. Уполномоченным органам надо обратить внимание на эти проблемы», - сказал президент.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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