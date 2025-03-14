Токаев поручил изменить законодательство, чтобы не оставлять лазеек для дробления бизнеса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в пятницу на Национальном курултае, заявил, что дробление бизнеса стало следствием упущений в законодательстве – этот вопрос был недостаточно проработан и правительством, и депутатами.

«В Казахстане действуют различные налоговые режимы, многочисленные льготы и преференции, они сформировали в стране подобие налогового офшора. Появились две основные группы предпринимателей – те, кто, пользуясь лазейками в законодательстве, смогли уменьшить для себя налогооблагаемую базу, и те, кто добросовестно выплачивают все налоги. И вторая группа предпринимателей, естественно, оказалась менее конкурентоспособной», - сказал Токаев.

По его словам, правительство обоснованно обратило внимание на дробление бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов, однако в свое время «погналось за красивыми показателями» - что в стране зарегистрировано более 2 млн индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Однако, как подчеркнул Токаев, в правительстве не проанализировали, какие это предприятия, откуда они взялись, в каком объеме платят налоги и платят ли вообще.

«Но упреками делу не поможешь. Нужно в срочном порядке выправлять ситуацию. Это мое обращение к правительству и парламенту – следует срочно внести необходимые изменения в законодательство», - поручил глава государства.

При этом он заверил, что власть продолжит поддерживать бизнес, но только добропорядочных, ответственных и законопослушных предпринимателей.