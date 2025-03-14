Но при этом нужна оптимизация расходов, чтобы помощь оказывали действительно нуждающимся гражданам
Токаев считает правильными новые подходы к налоговой реформе
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Новые подходы правительства к налоговой реформе в целом верны, а критические высказывания не учитывают реальную ситуацию, заявил в пятницу в ходе заседания национального курултая президент Касым-Жомарт Токаев.

«Правительство представило новые подходы к налоговой реформе. Предлагаемые меры в целом верны, они учитывают базовые экономические и социальные факторы», - подчеркнул Токаев.

Он отметил, что в профессиональных кругах и в обществе «уже сложилось понимание необходимости повышения ставки налога на добавленную стоимость». Хотя есть и критика в адрес предлагаемых мер, в частности по НДС, но «такие мнения не учитывают реальную ситуацию».

Как подчеркнул президент, немало стран берут на себя большие социальные обязательства, а в Казахстане социальный блок занимает более половины бюджета.

«Наше государство – социальное, поэтому мы продолжим инвестировать в образование, здравоохранение, это наша конституционная обязанность. Но помощь следует оказывать действительно нуждающимся гражданам, злоупотребления, аферы недопустимы. Поэтому неприоритетные расходы будут сокращаться, необходимость в этом очевидна», - заявил Токаев и поручил правительству до конца года окончательно определиться, каким образом такие расходы следует оптимизировать.

В целом, отметил президент, важно доступным языком объяснять каждому смысл проводимых налоговых реформ.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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