Решение о начале проектирования еще одного газоперерабатывающего завода на Кашагане примут до конца года – Смаилов

Правительство Казахстана принимает все необходимые оперативные меры по обеспечению устойчивости экспортных поставок нефти на мировые рынки, заверил в четверг в ходе расширенного заседания кабинета министров премьер-министр Алихан Смаилов. Он также рассказал о развитии нефтедобывающей отрасли и планах до конца года по проектированию новых заводов.

«Хотел бы отметить, что правительством принимаются оперативные системные меры по обеспечению устойчивости экспортных поставок нефти на мировые рынки», - заверил Смаилов.

Он также рассказал о развитие нефтедобывающей отрасли. В частности, проект будущего расширения ТШО завершен более чем на 90%, на месторождении Кашаган начато строительство газоперерабатывающего завода мощностью 1,1 млрд. кубометров газа.

«До конца года будет принято решение по началу проектирования еще одного ГПЗ на Кашагане, объемом переработки 2 млрд кубических метров», - отметил глава кабмина.

На Карачаганакском месторождении начата реализация проекта газового компрессора на сумму $1 млрд. Завершаются пуско-наладочные работы по четвертому компрессору обратной закачки газа. Кроме того, в третьем квартале 2022 года будет осуществлен запуск крупнейшего нефтехимического завода по производству полипропилена на $2,6 млрд. А до конца года, по словам Смаилова, планируется начать проектирование заводов по производству полиэтилена и бутадиена на 8,6 млрд долларов.