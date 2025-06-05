Путин отверг возможность встречи с Зеленским

Президент России Владимир Путин сомневается в возможности проведения переговоров с Украиной на высшем уровне после недавних атак украинских военных, сообщает Русская служба ВВС . Он заявил, что атаки на гражданские объекты в России накануне переговоров в Стамбуле «были направлены на срыв переговорного процесса».

Он назвал атаку в Брянской области «целенаправленным ударом по гражданским», который был направлен на срыв переговоров, и считает действия украинских военных «терроризмом», а власти Украины «террористической организацией». По мнению Путина, Украина пытается запугать Россию терактами.

«Просят приостановить боевые действия на 30, а то и на 60 суток, просят о встрече на высшем уровне. Но как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор?» - заявил Путин.

Он считает, что Украина использует паузу в боевых действиях «для накачки режима западным оружием, для продолжения насильственной мобилизации и подготовки других терактов».

Напомним, что ранее Украина атаковала российские аэродромы стратегической авиации, в ходе операции были повреждены более 40 российских самолетов. А 31 мая и 1 июня произошел подрыв мостов в граничащих с Украиной Брянской и Курской областях, жертвами стали семь человек, еще более 100 получили ранения.

Путин также поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом и обсудил с ним «нападение Украины на российские самолеты, а также различные другие нападения, которые совершались обеими сторонами», как написал Трамп в своей соцсети.

«Президент Путин очень решительно заявил, что он будет вынужден ответить на недавнее нападение на аэродромы», - добавил президент США.

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге для журналистов 4 июня вновь призвал Путина к личной встрече, но до этого «необходимо договориться о прекращении огня». Российский же меморандум с условиями мира он назвал ультиматумом и заявил, что «его не будет воспринимать ни украинская сторона, никто не будет воспринимать всерьез».

«То есть этот меморандум – недоразумение», - сказал Зеленский.

Напомним, что Москва настаивает на признании российскими Крыма и оккупированных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Зеленский также сообщил об обмене военнопленными, который запланирован на 7–8 июня. По его словам, Россия заявила о готовности обменять 500 военнопленных.