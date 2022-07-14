Глава правительства заявил, что реальные доходы казахстанцев выросли на 3%

Повышение уровня минимальной заработной платы до 60 тыс. тенге положительно отразилось на доходах 1,7 млн человек, денежные доходы населения в реальном выражении выросли на 3%, заявил в четверг в ходе расширенного заседания правительства премьер-министр Алихан Смаилов.

«За пять месяцев текущего года денежные доходы населения выросли в реальном выражении к аналогичному периоду прошлого года на 3%», - сообщил Смаилов.

Это произошло, по его словам, за счет увеличения уровня минимальной заработной платы до 60 тыс. тенге, что «положительно отразилось на доходах 1,7 млн наемных работников». Кроме того, в 2022 году дважды проиндексированы социальные выплаты 4,1 млн человек, из которых 2,2 млн – пенсионеры. Также проводится поэтапное повышение зарплат 1,2 млн гражданских служащих, в образовании, социальной сфере рост зарплат составил 25%, в здравоохранении – от 20% до 30%.