Бекжан Пирматов стал председателем правления ForteBank

11 июля на заседании Совета директоров ForteBank председателем правления был назначен Бекжан Пирматов. Он работает в этом банке с 2020 года и является братом нынешнего главы Национального банка Республики Казахстан Галымжана Пирматова.

37-летний Бекжан Пирматов имеет 18-летний опыт работы в банковской сфере. Он возглавлял правления «ЦеснаБанка» и First Heartland Jysan Invest. К команде Forte присоединился в 2020 году в должности заместителя Председателя Правления. Выпускник Казахского экономического университета им. Т. Рыскулова (Университет Нархоз) и George Washington University (США). Новый председатель правления ForteBank является братом нынешнего главы Национального банка Республики Казахстан Галымжана Пирматова.

«За все время работы в Forte Бекжан Пирматов успешно курировал все ключевые линии бизнеса, включая корпоративный блок, направление по работе с МСБ, казначейство, розничный сегмент.

С учетом его профессионализма, глубоких знаний местного и международных финансовых рынков, лидерских качеств, Совет директоров принял решение утвердить Бекжана в должности председателя правления. Мы уверены, что под его руководством команда Forte продолжит устойчивый рост бизнеса», — прокомментировал назначение Ельдар Абдразаков, Председатель Совета директоров ForteBank.

15 июня пост председателя правления досрочно покинул Рейнис Рубенис, заступивший на эту должность 10 января этого года.